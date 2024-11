La Corée du Sud fait l’objet de cyberattaques de hackers pro-russes

Photo : YONHAP News

Un groupe de hackers soutenu par les autorités russes serait responsable d'au moins neuf cyberattaques visant des pays membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan). Et la Corée du Sud serait l'un des pays ciblés.Selon les informations rapportées dimanche par des médias comme The Guardian, Pat McFadden, chancelier du duché de Lancastre, a dévoilé son discours qu’il devait prononcer lors de la conférence sur la cybersécurité de l’Otan, lundi, à Londres.Le haut officiel britannique a indiqué que des groupes de hackers dits « non officiels », mais liés au Kremlin, menaient des attaques de plus en plus fréquentes et sophistiquées à travers le monde. Il a souligné que la Russie était capable de provoquer des coupures de courant massives et de fermer des réseaux électriques grâce à des cyberattaques. Avant d’ajouter que les membres de l’Otan ne devaient pas sous-estimer cette menace.McFadden a poursuivi, en précisant que ces hackers avaient récemment ciblé la Corée du Sud en réponse à la surveillance par cette dernière de l’envoi de troupes nord-coréennes dans la région du Koursk. Cela semble faire référence à l'attaque par déni de service distribué (DDoS) qui avait touché, début novembre, des ministères et des agences sud-coréens. Le Service national du renseignement (NIS) avait déclaré que les cyberattaques des « hacktivistes » pro-russes se multipliaient depuis le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie.