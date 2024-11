Lee Jae-myung acquitté dans l’affaire de subornation de témoin

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, poursuivi pour subornation de témoin, a été acquitté aujourd’hui par le tribunal du district central de Séoul.L’institution a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour prouver que Lee Jae-myung avait exercé des pressions sur l'ex-secrétaire du maire de Seongnam, Kim Jin-seong, pour qu’il fasse un faux témoignage dans une affaire de violation électorale en février 2019. En revanche, ce dernier, accusé de subornation de témoin, a été condamné à une amende de cinq millions de wons, soit 3 400 euros. Le tribunal a expliqué que, lors d’un appel téléphonique entre Lee et Kim, il n'était pas clair si le second allait témoigner ou non, ni quels éléments spécifiques il allait présenter.Le Parquet avait requis une peine de trois ans de prison contre le chef du Minjoo.