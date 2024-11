Cho Hyun-dong : Séoul continuera de renforcer l’alliance avec Washington sous l’administration Trump II

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis a affirmé que Séoul faisait du développement de l’alliance avec Washington la priorité de sa politique étrangère indépendamment de l’alternance politique aux USA.Cho Hyun-dong a alors annoncé qu’il allait continuer de travailler en étroite concertation avec la nouvelle administration de Donald Trump afin de maintenir, voire consolider encore la posture de défense commune, y compris la dissuasion nucléaire. D’autant que la situation sécuritaire dans la péninsule est maintenant très différente de celle durant le premier mandat du milliardaire.Le haut diplomate a tenu ces propos lors d’une rencontre hier avec les correspondants sud-coréens, basés à Washington. Il a tenu à rappeler que Yoon Suk Yeol s’était entretenu au téléphone le 6 novembre avec Trump, et que les deux hommes avaient alors échangé sur la coopération entre les deux pays dans des domaines précis comme celui de la construction navale.Cho a également affirmé contacter les députés républicains de poids dans l’entourage du prochain locataire de la Maison blanche. Parmi eux Mike Waltz, choisi pour le poste clé de conseiller à la sécurité nationale.Dans le même temps, le représentant sud-coréen a promis de faire tous les efforts possibles pour créer une ambiance propice aux activités des entreprises de son pays aux Etats-Unis. Et ce, en procédant à des analyses minutieuses de la politique économique et commerciale de l’administration Trump II.