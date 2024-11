Météo : un mardi nuageux et pluvieux, de la neige attendue ce soir

Photo : YONHAP News

Le ciel s’est couvert ce mardi sur la Corée du Sud. De nombreux nuages gris ont accompagné les habitants du pays sur le chemin du travail. Avec dans certaines régions, de la pluie. Ces conditions climatiques devraient perdurer toute la journée.Par ailleurs, les températures matinales ont quelque peu augmenté aujourd’hui par rapport aux derniers jours. La minimale, recensée à Chuncheon dans l'extrème nord, n’a été que de 7°C et la moyenne nationale de 10°C. En milieu de journée, le mercure va grimper très légèrement, d’un à deux degrés seulement. En revanche, au fil de l’après-midi, celui-ci va plonger jusqu’à se rapprocher de 0°C. Et entre ce soir et demain matin, de la neige est attendue sur toute la moitié nord. Selon Météo-Corée, à Séoul, les premiers flocons devraient arriver vers 20h.