Kyiv : Pyongyang fournit à Moscou près de 100 missiles balistiques

Photo : YONHAP News

Le renseignement militaire ukrainien (DIU) a affirmé hier que la Corée du Nord avait livré à la Russie quelque 100 KN-23 et KN-24, des missiles balistiques à courte portée, et qu’elle y avait dépêché aussi des experts de son armée pour la maintenance de leurs lanceurs.Selon les autorités de Kyiv, la Russie les utilise depuis fin 2023 pour attaquer son pays voisin.Le DIU a par ailleurs réactualisé sa liste des composants étrangers de ces engins nord-coréens découverts dans leurs fragments. Parmi eux, les convertisseurs de tension construits en février 2023 par le fabricant britannique, XP Power. Cela illustre que le Nord a réussi à acquérir des pièces détachées étrangères pour produire ses missiles même après février 2022. Cette date marque le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Et ce bien sûr contournant les sanctions internationales à son encontre.