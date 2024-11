Une carte française de 1750 mentionnant Dokdo et la mer de Corée dévoilée

Photo : YONHAP News

Le centre d’expérience de Dokdo, affilié à la Fondation d’Histoire de l’Asie de l’Est, a choisi comme « Carte ancienne du mois » le document intitulé « Carte de la Mandchourie, du Liaodong et de la Corée », réalisé en 1750 en France et traduit en italien. Il a été créé par Jacques-Nicolas Bellin, un cartographe de la cour royale française.Cette carte désigne, en particulier, l’île d’Ulleungdo sous le nom de « Fang-ling-tau » et les îlots Dokdo sous le nom de « Chiang-san-tau ». La mention de la mer de Corée apparaît également sous l’appellation italienne « Mar di Corea ».La péninsule coréenne représentée sur cette carte s’inspire de celle du géographe français Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, notamment celle intitulée « Royaume de Corée », avec des contours similaires à son œuvre.Cette archive sera exposée dans la section « Histoire de Dokdo » du centre d’expérience de Dokdo situé dans le quartier de Yeongdeungpo à Séoul, jusqu’au 31 décembre.