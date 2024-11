Rencontre en Italie des chefs de la diplomatie sud-coréenne et ukrainienne

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et ukrainien des Affaires étrangères se sont entretenus hier en tête-à-tête à Fiuggi, en Italie, en marge de la conférence des chefs de la diplomatie du G7. Ils sont tous deux invités à la session élargie de cette réunion, qui se tient actuellement dans cette ville.Cho Tae-yul et Andrii Sybiha ont échangé notamment sur le déploiement des troupes nord-coréennes en Russie et l’aide militaire de Séoul à Kyiv.Le sud-Coréen a alors fait part de son inquiétude quant au fait que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase en raison de l’engagement des soldats de Kim Jong-un dans les combats. Avant d’ajouter que l’administration de Yoon Suk Yeol prendra, étape par étape, des mesures proportionnelles à l’évolution de la coopération militaire Pyongyang-Moscou et à la menace qu’elle représente pour la sécurité nationale.Son homologue ukrainien a lui aussi souligné la nécessité de réagir ensemble à la présence des militaires nord-coréens en Russie. Il a également espéré qu’un émissaire spécial de son pays se rendra à Séoul dans les plus brefs délais pour poursuivre les concertations bilatérales en la matière. Sybiha en a profité pour remercier le gouvernement sud-coréen pour son soutien à Kyiv.A l’heure actuelle, Séoul étudie un scénario d’aide progressive à l’Ukraine, y compris la fourniture d’armes. Il est possible que cela se concrétise lors de la visite de l’envoyé ukrainien.Dans une interview avec l’agence TASS ce dimanche, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a mis en garde la Corée du Sud de ne pas livrer à l’Ukraine d'armes létales.