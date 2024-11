Séoul et Accra lancent leur coopération pour le développement portuaire

Photo : KBS News

La Corée du Sud cherche à élargir ses relations d’amitié avec le Ghana, via le développement conjoint de ports dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.Pour cela, le ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche a entamé aujourd’hui à Accra, la capitale du Ghana, des concertations avec les autorités concernées locales. Ces discussions vont se poursuivre jusqu’à ce jeudi.Les deux parties doivent alors partager leurs plans de développement de ports de pêche dans deux sites déjà choisis, ceux d’Apam et de Kpando Torkor et leur évaluation de la rentabilité du projet. Elles doivent échanger en même temps sur les moyens de collaborer avec la banque sud-coréenne Export-Import, la Koica, qui est l’agence sud-coréenne pour la coopération internationale, la Banque mondiale ou encore la Banque africaine de développement. Objectif : assurer le bon suivi du programme.Le ministère sud-coréen a lancé en 2008 ce type de projets. Il s’agit d’aider les pays en développement à élaborer leur plan directeur de ports et à réaliser leur étude de faisabilité.