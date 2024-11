La calligraphie en hangeul bientôt désignée patrimoine culturel immatériel national

Photo : YONHAP News

Le Service coréen du patrimoine (KHS) a annoncé aujourd'hui son intention de désigner la calligraphie en hangeul comme patrimoine culturel immatériel national. Selon lui, la calligraphie en hangeul englobe l'action d'écrire avec de l'encre et un pinceau en utilisant le hangeul, le système d'écriture unique propre à la Corée, ainsi que le savoir traditionnel qui y est associé.Depuis la création du Hunminjeongeum jusqu'à nos jours, la calligraphie en hangeul reflète également l'authenticité et la singularité de ses styles d'écriture et de techniques. Elle illustre ainsi la représentativité de la culture traditionnelle du pays du Matin clair.Le KHS explique que la désignation repose sur les éléments suivants : une longue histoire depuis l'époque de la création du hangeul, une contribution à la recherche en histoire folklorique, linguistique et culinaire, un esthétisme unique avec des techniques d'écriture spécifiques et une élégance raffinée et enfin un élargissement culturel en influençant de nombreux domaines artistiques et enrichissant la diversité et la créativité culturelles.Etant largement pratiquée et appréciée par l’ensemble de la population, la calligraphie en hangeul sera désignée comme un patrimoine communautaire, sans qu’un individu ou une organisation spécifique ne soit reconnu comme détenteur.Après une période de préavis de 30 jours, le KHS soumettra la proposition à un examen par le Comité du patrimoine immatériel, qui prendra la décision finale.