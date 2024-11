PCASPP : le taux de fécondité devrait augmenter en 2024

Photo : YONHAP News

Après le Bureau du budget de l’Assemblée nationale, c’est au tour de la PCASPP d’estimer que cette année, la fécondité sera plus élevée que l’an dernier. Si c’est le cas, ce sera la première fois depuis 2015 que ce taux connaîtra une hausse.Effectivement, le directeur adjoint de cette Commission présidentielle chargée d’élaborer les politiques visant à relancer la natalité et à faire face au vieillissement de la population a estimé que le chiffre pourra s’établir à 0,74 bébé par femme, contre 0,72 en 2023.Joo Hyung-hwan a exprimé son optimisme dans un discours devant une conférence organisée aujourd’hui à Séoul. A condition que la tendance haussière récente de mariages et de naissances se poursuive.Dans un rapport publié le mois dernier, le Bureau du budget du Parlement a lui aussi avancé ce chiffre.D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de nouveau-nés a franchi le cap des 20 000 en juillet et en août. Et celui d’unions a lui aussi grimpé de 20 % en août, par rapport à il y a un an. Un total de 17 527 couples se sont alors mariés.