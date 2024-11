Photo : YONHAP News

Quatre syndicats affiliés à la KCTU, l’une des deux centrales syndicales, progressiste, ont déposé aujourd’hui un préavis de grève générale. Il s’agit du syndicat national des cheminots (KRWU), de ceux de Seoul Metro et Seoul Metro Line 9, ainsi que de l’association des salariés en CDD de soutien à l’éducation. Le premier doit entamer son débrayage le 5 décembre, les trois autres le lendemain.Dans ce contexte, plusieurs autres syndicats, dont celui des chauffeurs routiers, envisagent eux aussi de faire de même.Ils doivent appeler l’administration de Yoon Suk Yeol à garantir la vie et la sécurité du peuple et réclamer aussi sa démission. Sans oublier l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment la revalorisation des salaires.