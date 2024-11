Séoul revêt son manteau blanc

Photo : YONHAP News

Dans la nuit de mardi à mercredi, de fortes chutes de neige se sont abattues sur Séoul. La vigilance décrétée par Météo-Corée dans le nord-est de la capitale est passée au niveau d'alerte à 5h50 ce matin.L'alerte est émise lorsque les chutes risquent d'atteindre au moins 20 cm en 24 heures. Le dernier avertissement de ce type à Séoul remonte au 4 janvier 2010, soit il y a 14 ans.A 7h ce matin, 20,6 cm de neige ont été mesurés dans l'arrondissement de Seongbuk, 20,4 dans celui de Gangbuk et 17,2 dans celui de Seodaemun. A la station météo de référence de Séoul, dans l'arrondissement de Jongno, le cumul de neige a atteint 16,4 cm, soit le plus élevé pour un mois de novembre, depuis le début des relevés météorologiques dans le pays.Selon l'agence météorologique, d'ici demain, 3 à 10 cm de neige sont encore attendus dans le nord-ouest de la région métropolitaine, et 5 à 20 cm dans le sud de la province de Gyeonggi et dans la partie nord-est du territoire.La municipalité de Séoul a rehaussé, à 7h, le niveau d'urgence de déneigement à 2 sur une échelle qui en comporte 3. En collaboration avec les arrondissements et les agences concernés, elle procède au déblaiement, mobilisant quelque 9 000 personnes et un millier d'équipements. L'opération consiste à dégager les voies de circulation en faisant fondre la neige à l'aide de sel ou en la repoussant le long de la route, afin de minimiser les embouteillages.La mairie recommande aux citoyens de privilégier les transports en commun et de maintenir une distance de sécurité suffisante en cas de conduite.