Ligue des champions : le Bayern Munich bat le PSG, Kim Min-jae buteur

Photo : YONHAP News

Le Bayern Munich s’est imposé (1-0) face au club français du Paris Saint-Germain, hier soir, à domicile dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.Les Allemands ont plutôt bien maîtrisé la partie et ont ouvert le score à la 38e minute par l’intermédiaire de Kim Min-jae. A noter qu’il s’agit de son premier but dans cette compétition. Le défenseur sud-coréen a été par ailleurs impérial en défense repoussant les attaques adverses.Du côté parisien, Lee Kang-in a démarré la rencontre sur le banc et est entré à la 65e minute, sans pour autant parvenir à faire la différence.De ce fait, deux joueurs sud-coréens s’affrontaient en Ligue des champions, une première depuis 13 ans. Le dernier « Korean Derby » remontait à la saison 2011-2012 et avait opposé Park Ji-sung (Manchester United, ANG) à Park Joo-ho (FC Basel, SUI).Le Bayern Munich grimpe à la 11e place du classement avec neuf points, tandis que le PSG tombe à la 26e position avec seulement quatre unités.