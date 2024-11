G7 : les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise s’entretiennent sur fond de controverse

Photo : YONHAP News

Dans un climat délicat entourant la cérémonie commémorative organisée à la mine japonaise de Sado, les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon se sont rencontrés mardi en marge de la réunion des chefs de la diplomatie du G7 en Italie.Lors de ce bref entretien, Cho Tae-yul et Takeshi Iwaya se sont mis d'accord sur la nécessité de faire en sorte que la controverse liée à la cérémonie en hommage aux travailleurs de la mine de Sado n'entrave pas le développement des relations bilatérales. Ils sont également convenus de poursuivre l'élan positif que les deux pays ont créé dans leur coopération jusqu'à présent. C'est ce qu'a fait savoir le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Ce dernier n'a toutefois pas indiqué si son chef avait exprimé clairement ses regrets à son homologue nippon concernant cet épisode.Pour rappel, dimanche dernier, le Japon avait organisé une cérémonie commémorative à la mémoire des travailleurs mobilisés de force sur la mine d'or de l'île de Sado pendant la Seconde Guerre mondiale, dont des Coréens. Mais la Corée du Sud avait annulé sa participation, initialement prévue, en invoquant le manque de sincérité de la part de son pays voisin dans son hommage aux victimes. Elle avait alors organisé le lendemain son propre service commémoratif non loin de la mine.Face aux voix déplorant l'absence de plus de fermeté vis-à-vis de Tokyo, la vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang In-sun, avait déclaré, hier, que la décision de Séoul de ne pas participer à l'événement exprimait en elle-même une forte protestation et un profond regret du gouvernement contre l'attitude de l’archipel.