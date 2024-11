Blinken souligne le rôle de Pékin pour contrecarrer la coopération Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain a mis en avant le rôle de la Chine pour freiner la coopération croissante entre la Corée du Nord et la Russie en lien avec la guerre en Ukraine. Lors d'une conférence de presse organisée mardi à l'occasion de la réunion des chefs de la diplomatie du G7 en Italie, Antony Blinken a été interrogé sur la coordination de la réponse face à la mobilisation des troupes nord-coréennes en Russie. Il a répondu que des efforts avaient été déployés pour accroître la pression sur le royaume ermite, notamment par le biais de sanctions. Avant d’ajouter que Pékin avait un rôle important à jouer en usant de son influence auprès de Pyongyang et de Moscou pour mettre un terme à ces activités.Le chef de la diplomatie américaine a également affirmé qu'en l'absence de tels efforts, les pays de l'Indopacifique, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, prendraient de nouvelles mesures pour renforcer leurs propres capacités de dissuasion et de défense, qui pourraient déplaire à l’empire du Milieu.En outre, Blinken s'est dit « profondément préoccupé » par l'aide à double sens entre le régime de Kim Jong-un et le Kremlin, que ce soit pour la guerre en Ukraine ou pour les capacités nucléaires et balistiques nord-coréennes. Avant d’ajouter que cela aggrave l’instabilité de la péninsule coréenne.