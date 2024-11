OIM : Yoon Seong-deok élu président de l'Assemblée générale

Photo : YONHAP News

Yun Seong-deok, ambassadeur de la République de Corée à Genève, a été élu mardi président de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM). Son mandat doit commencer avant la fin de l'année pour une durée d'un an. C’est la première fois qu’un sud-Coréen est à la tête de l'Assemblée générale, l'organe décisionnel suprême, de l'OIM.Dans son discours d'acceptation, le haut diplomate sud-coréen a mis l’accent sur l'importance de la coopération internationale sur les questions de migration et de réfugiés forcés, en particulier face au changement climatique et à la multiplication des conflits armés. Il a déclaré espérer que le pays du Matin clair pourra renforcer son leadership et son rôle d’Etat pivot mondial dans le domaine de la migration internationale.L'OIM a été fondée en 1951 pour répondre aux problèmes de réfugiés en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2016, elle est devenue une agence spécialisée des Nations unies, chargée des crises migratoires à l'échelle mondiale.