Une conférence sur la cybercriminalité nord-coréenne s’est tenue à Vienne

Photo : YONHAP News

Alors que la cybercriminalité perpétrée par la Corée du Nord prend de plus en plus d'ampleur, une conférence destinée à discuter des moyens dont dispose la communauté internationale pour y faire face a eu lieu mardi à Vienne en Autriche.Intitulé « Conférence sur la menace cybernétique nord-coréenne », l'événement a été coorganisé par l'Ambassade de Corée du Sud en Autriche et l'Académie diplomatique de Vienne. Plus de 100 personnes y ont été présentes, dont des représentants du gouvernement sud-coréen, des milieux politiques, académiques et journalistiques autrichiens, ainsi que des organisations internationales.Lors de sa prise de parole, l'ambassadeur sud-coréen en Autriche a fait remarquer que Pyongyang utilise de plus en plus le cyberespace à des fins malveillantes comme le financement illicite, le vol de données ou la déstabilisation sociale dans d'autres pays.Ham Sang-wook a ensuite souligné que le pays communiste multipliait non seulement ses cyberattaques contre les institutions publiques et financières et les infrastructures essentielles de sa voisine du Sud, mais aussi poursuivait ses opérations de manipulation de l'opinion publique et de désinformation. Il a poursuivi en appelant à un renforcement de la coopération internationale pour faire face efficacement à ces menaces.Ashley Hess, ancienne membre du groupe d'experts du Comité des sanctions de l'Onu sur le régime de Kim Jong-un, a déclaré, pour sa part, qu'il était primordial de partager les informations entre alliés et de favoriser la coopération entre divers acteurs gouvernementaux, industriels et civils afin de couper les revenus générés par les cyber-activités illégales de Pyongyang.