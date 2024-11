La carte d’identité mobile va voir le jour dès le mois prochain

Photo : YONHAP News

La carte d'identité mobile, qui permet de stocker et d'utiliser sa carte d'identité sur un téléphone portable, sera disponible dès le mois prochain en Corée du Sud.Tout citoyen âgé de 17 ans ou plus, possédant une carte d'identité physique, pourra demander cette version numérique. Pour l'obtenir, il suffira de se rendre dans un centre de services communautaires et de scanner un code QR temporaire généré pour la demande.En cas de changement de téléphone portable, il sera nécessaire d’y retourner pour obtenir une nouvelle carte. Cependant, les sud-Coréens, dont la carte d'identité physique est équipée d'une puce de circuit intégré (CI), pourront obtenir leur document mobile en taguant simplement leur téléphone avec la puce électronique. Ainsi, même en cas de changement de téléphone, la carte mobile pourra être réémise facilement sans devoir se rendre dans un centre administratif.Cette nouvelle carte d'identité n’est délivrée que sur un téléphone portable enregistré au nom de la personne concernée. Elle devra être renouvelée tous les trois ans pour des raisons de sécurité.Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité prévoit de délivrer progressivement ce document numérique à partir du 27 décembre, avec une phase pilote de deux mois dans neuf municipalités, dont Sejong et Goyang.