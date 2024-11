Tarifs douaniers : Séoul convoque une réunion d’urgence après l’annonce de Trump

Photo : YONHAP News

Après l'annonce de l'intention de Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les produits importés de certains pays, le Bureau présidentiel de Yongsan a décidé de convoquer une réunion d'urgence cet après-midi pour examiner ce dossier.Présidée par le premier conseiller présidentiel à la coordination politique, Sung Tae-yoon, ce rassemblement permettra de faire le point sur la situation et d'évaluer l'influence potentielle de la politique tarifaire du futur président américain sur les industries et les entreprises du pays du Matin clair.Un haut responsable de la présidence sud-coréenne a indiqué que des analyses concernant les répercussions de l'arrivée de la nouvelle administration américaine étaient déjà en cours. Il a ajouté que, la question des tarifs douaniers ayant été explicitement abordée par Trump, il était désormais temps de discuter plus précisément de ses répercussions possibles.Lundi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, le futur locataire de la Maison blanche a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 25 % sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada, ainsi qu’un tarif additionnel de 10 % sur les produits chinois, en plus des droits douaniers déjà en place. Et ce, dès son retour à la White House, le 20 janvier prochain.Selon les observateurs, il n'est pas exclu que le milliardaire révise également les droits de douane sur les marchandises provenant d'autres partenaires commerciaux, y compris la Corée du Sud.