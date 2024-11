Soldats nord-coréens en Ukraine : le G7 s’inquiète d’une expansion de la guerre

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exprimé mardi leurs préoccupations face à l'escalade de la guerre en Ukraine, exacerbée par l'implication de la Corée du Nord.Selon Reuters, dans une déclaration conjointe, publiée à l’issue de leur réunion de deux jours à Fiuggi, en Italie, les chefs de la diplomatie ont souligné que le soutien de Pyongyang à Moscou représentait une expansion dangereuse du conflit en Ukraine. Ils ont également averti que cela pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité en Europe et dans la région indopacifique.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a participé, le même jour, à une session sur la région indopacifique pour discuter des réponses face à la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Lors d’une réunion avec son homologue ukrainien, Andrii Sybiha, Cho Tae-yul a abordé l'évolution de la guerre, y compris l'envoi de troupes nord-coréennes, ainsi que le soutien de la Corée du Sud à l'Ukraine.Les ministres du G7 ont aussi réaffirmé leur soutien à cette dernière et ont dénoncé les menaces nucléaires de la Russie, les qualifiant d’irresponsables et menaçantes.