La première neige de la saison cause des dégâts inattendus

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair se sont réveillés, ce mercredi, sous l’émerveillement grâce à la première neige de la saison. Il a en effet beaucoup neigé dans la nuit et de nombreuses villes et régions ont revêtu leur manteau blanc. Mais ce bonheur s’est rapidement dissipé, car les fortes chutes ont causé ici et là des dégâts.A Séoul et dans le centre du territoire, jusqu’à 20 cm de neige ont été mesurés. Du jamais vu pour un mois de novembre, depuis le début des relevés météorologiques en Corée en 1907. La « vigilance » décrétée par Météo-Corée dans le nord-est de la capitale est ainsi passée au niveau d'« alerte » à 5h50 ce matin. Pour information, l'« alerte » est émise lorsque les chutes risquent d'atteindre au moins 20 cm en 24 heures. Le dernier avertissement de ce type remonte au 4 janvier 2010. Il y a 14 ans donc.En collaboration avec les arrondissements et les agences concernés, la municipalité de Séoul a procédé au déblaiement, mobilisant quelque 9 000 personnes et un millier d'équipements. L'opération consistait à dégager les voies de circulation en faisant fondre la neige à l'aide de sel ou en la repoussant le long de la route, afin de minimiser les embouteillages. Il a également été recommandé aux citoyens de privilégier les transports en commun pour aller au travail et de maintenir une distance de sécurité suffisante en cas de conduite.Pourtant en raison de cette première neige, tant attendue mais devenue pour certains un cauchemar, quatre routes ont été par exemple bloquées dans la capitale. Et 40 vols aériens ont également été annulés.Selon l'agence météorologique, d'ici demain, 3 à 10 cm de neige sont encore attendus dans le nord-ouest de la région métropolitaine, et 5 à 20 cm dans le sud de la province de Gyeonggi et dans la partie nord-est du territoire.