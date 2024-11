Naissances : hausse de 10,1 % en septembre

Photo : YONHAP News

En septembre, le nombre de nouveau-nés a atteint 20 590, poursuivant sa tendance haussière pour le troisième mois consécutif. Il s’agit d’une augmentation de 10,1 % en glissement annuel, représentant la plus forte hausse pour un mois de septembre depuis 2010.Selon les données publiées ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de naissances cumulées de janvier à septembre s’élève à 178 600, soit 0,7 % de plus qu’en 2023. C'est la première fois depuis 2015 que la Corée du Sud enregistre une hausse annuelle du taux cumulé de natalité pour cet intervalle. Le taux de fécondité s’est établi à 0,76 enfant par femme au troisième trimestre. Il s’agit d’une augmentation de 0,05 enfant par rapport à la même période de l'année précédente.Ce rebond est attribué à plusieurs facteurs, notamment l'effet de base lié au faible nombre de naissances ces dernières années, l'augmentation du nombre de mariages après la fin du COVID-19, ainsi que la croissance de la population féminine trentenaire.Le nombre d'unions a également grimpé de 18,8 % en septembre sur un an avec 5 300 cas. Le Kostat a analysé que cette hausse s’expliquait par la multiplication du nombre de trentenaires et les politiques de soutien au mariage mises en place par les collectivités locales.