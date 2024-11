La neige continue de tomber, les dégâts s’accumulent

Photo : YONHAP News

Pour le deuxième jour de suite, les habitants du pays du Matin clair se sont réveillés sous un magnifique spectacle de neige. Mais pour celles et ceux qui ont connu un cauchemar hier en raison des embouteillages, d’une panne d’électricité ou encore d’une annulation de vol aérien, l’émerveillement n’a pas duré longtemps.Ce matin, rien qu’à Séoul, six routes sont bloquées en raison, par exemple, des arbres tombés à cause des fortes chutes de neige. Actuellement quelque 11 100 personnes et près de 1 930 équipements sont mobilisés pour dégager les voies en faisant fondre la neige à l’aide de sel ou en la repoussant le long de la route, afin de minimiser les bouchons.Il a également été recommandé aux citoyens de privilégier les transports en commun pour aller au travail. Tout comme pour rentrer, ce soir, à la maison. Afin de rendre leur trajet plus agréable, davantage de bus et de trains vont circuler lors des heures de pointes.Coté bilan. 28,6 cm de neige ont été mesurés dans la capitale. 63 incidents y ont été comptabilisés : 48 chutes d’arbre, dix accidents de la route, quatre coupures d’électricité et enfin un effondrement sur un site de construction.