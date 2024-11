Conseil de sécurité : la Corée du Nord n’infirme pas la présence de ses soldats en Russie

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni hier pour débattre du maintien de la paix en Ukraine. L’envoi de troupes nord-coréennes en Russie a donné lieu à un échange entre les représentants américain et nord-coréen.L’ambassadeur nord-coréen a été le premier à prendre la parole. Kim Song a alors tenu les USA, le Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux pour responsables de la nouvelle escalade de la guerre en Ukraine.Le numéro deux de la représentation américaine n’a pas tardé à intervenir. Robert Wood lui a demandé si son pays avait déployé des soldats dans la région de Koursk, Kim a éludé la question, sans la contredire pour autant.Effectivement, le diplomate nord-coréen a répondu que l’accord de partenariat stratégique global, signé entre Pyongyang et Moscou en juin dernier, était entièrement conforme au droit international et à la Charte de l’Onu. Avant d’ajouter que le Nord maintiendra les obligations découlant de ce traité.Le représentant ukrainien s’est lui aussi exprimé, en qualifiant la Corée du Nord de « régime criminel qui va bientôt s’effondrer ».L’ambassadeur sud-coréen, Hwang Joon-kook, a pour sa part appelé la communauté internationale à s’unir pour mettre un terme à la coopération militaire entre les deux Etats parias.