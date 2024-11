Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a salué, hier, l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah au Liban. Les deux côtés, rappelons-le, sont parvenus à cet accord mardi. Il s’agit d’un arrêt des affrontements pendant 60 jours. Cette trêve intervient environ 13 mois après le début de la guerre.Tout en saluant cette décision, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lee Jae-woong a déclaré que Séoul appréciait les efforts des pays impliqués, notamment les Etats-Unis et la France. Avant de souhaiter qu’elle permettra aux réfugiés de rentrer sains et saufs chez eux et que la paix régionale soit restaurée dans les plus brefs délais.