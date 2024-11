Hyundai dévoile un exosquelette facilitant le travail des ouvriers

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor a présenté mercredi un nouveau dispositif robotique portable destinés aux travailleurs industriels. Il permet d’augmenter l’efficacité au travail, tout en réduisant les risques de blessures.L’appareil, nommé X-ble Shoulder, a été dévoilé lors de la Journée de la technologie des robots portables organisée par le géant sud-coréen au Hyundai Motorstudio de Goyang, au nord-ouest de Séoul.L’exosquelette développé par Robotics Lab, une branche de Hyundai Motor, exploitée conjointement avec sa filiale Kia, peut réduire la charge des épaules jusqu’à 60 % et celle de l’activité musculaire jusqu’à 30 %, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie des ouvriers.Fabriqués avec de la fibre de carbone et des matériaux résistants à l’usure, utilisés notamment dans les véhicules haut de gamme, les composants de X-ble sont modulaires et détachables. De plus, ils sont lavables. L’appareil pèse environ 1,9 kg et peut être ajusté à la taille du porteur.Hyundai prévoit de l'appliquer à l'entreprise et aux départements de production et de maintenance de Kia. Elle compte ensuite étendre les ventes à 27 de ses filiales et à des sociétés externes. Puis en 2026, elle envisage d’entrer sur le marché étranger.