La BOK abaisse son taux directeur d’un quart de point, à 3 %

Photo : YONHAP News

Contre toute attente, la Banque de Corée (BOK) a de nouveau réduit son principal taux directeur. A l’issue de la nouvelle réunion de son comité monétaire, aujourd’hui, la dernière de l’année, elle a annoncé une baisse de 0,25 point. Son taux s’établit désormais à 3 %.L’institution l’avait maintenu inchangé pour la 13e réunion consécutive entre février 2023 et août dernier, avant de l'abaisser d’un quart de point en octobre et aujourd’hui, donc pour la deuxième fois d’affilée.Ce jeudi, la BOK a également dévoilé ses perspectives économiques actualisées. Elle y a revu à la baisse sa prévision de croissance nationale pour 2024, à 2,2 %, contre 2,4 % attendus auparavant. Une révision reflétant le résultat du troisième trimestre. Entre juillet et septembre, le PIB n’a progressé que de 0,1 %.La banque centrale se montre également pessimiste pour 2025 et table désormais sur une croissance de 1,9 %, soit 0,2 point de moins que sa précédente estimation. Elle a également révisé à la baisse sa prévision d’inflation annuelle. Les prix à la consommation devraient grimper de 2,3 % cette année, une diminution de 0,2 point par rapport au chiffre anticipé auparavant.