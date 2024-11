Yongsan : rien n’a été décidé au sujet de l’éventuel voyage à Séoul de Shigeru Ishiba

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne a démenti aujourd’hui l’information publiée par le Yomiuri Shimbun. Le quotidien nippon a précédemment rapporté que les deux pays voisins avaient entamé leurs discussions pour un sommet de leurs dirigeants, à Séoul début janvier.Cela dit, le Bureau de Yongsan a affirmé que rien n’avait encore été décidé à ce sujet. Il a toutefois rappelé que Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, étaient convenus de poursuivre la diplomatie dite de la navette, c’est-à-dire leurs rencontres régulières soit en Corée du Sud, soit dans l’archipel.Le dernier entretien du genre remonte à septembre dernier. Alors, Fumio Kishida, le prédécesseur d’Ishiba, a fait un déplacement à Séoul, peu avant de quitter le pouvoir.Le président Yoon et Ishiba se sont rencontrés pour la première fois le mois dernier, lors des sommets de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), tenus au Laos. Et ils se sont retrouvés le 16 novembre, cette fois en marge de la grand-messe annuelle de l’Apec, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), au Pérou.