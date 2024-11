NCG : la dernière réunion sous Biden prévue début décembre à Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont tenir, les 4 et 5 décembre à Washington, la quatrième réunion de leur Groupe consultatif nucléaire (NCG).Créée dans le cadre de la déclaration de Washington, signée en avril 2023 entre Yoon Suk Yeol et Joe Biden, cette instance a pour objectif de favoriser la coordination sur le déploiement dans la péninsule des actifs stratégiques américains comme les sous-marins, porte-avions et autres bombardiers à capacités nucléaires.Au cours de la prochaine rencontre, la dernière sous l’administration Biden, les deux pays vont aussi mener un exercice sur table, dit TTX. Un entraînement qui leur permettra de « prendre une décision politique plus approfondie, coopérative et coordonnée sur la planification nucléaire et stratégique en cas de crise ou d'imprévus dans la péninsule », selon les explications du ministère sud-coréen de la Défense.En septembre dernier, les deux alliés ont déjà procédé à un exercice similaire, dit alors TTS, un exercice de simulation. Quelle est la différence entre TTS et TTX ? Le premier est une manœuvre intergouvernementale et le second ne réunit que des responsables de la défense et de l’armée.