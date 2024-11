Les Directions sud-coréenne et française de l’armement se réunissent près de Séoul

Photo : YONHAP News

L’Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de la défense (DAPA) et son homologue français, à savoir la Direction générale de l’armement (DGA), ont tenu une réunion, hier et aujourd’hui à Gwacheon en banlieue de Séoul.Leurs délégués se sont alors penchés sur les moyens de développer le spatial de défense. Ils ont discuté plus précisément des projets de satellite de télécommunication militaire de prochaine génération en orbite géostationnaire. Sans oublier la coopération pour mettre au point les systèmes d’armes spatiales comme les satellites de surveillance et de reconnaissance ou encore de navigation.Les institutions des deux pays ont aussi étudié la possibilité de signer un protocole d’accord visant à développer le spatial de défense et à maintenir leur coopération en la matière.