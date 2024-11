Kim Yong-hyun : des soldats nord-coréens en Russie sont utilisés comme « chair à canon »

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a affirmé que les soldats nord-coréens envoyés en Russie auraient été regroupés en plusieurs unités et affectés à des composantes plus grandes de l’armée russe pour combattre celle ukrainienne.Kim Yong-hyun a fait cette remarque aujourd’hui devant la commission parlementaire de la défense. Selon lui, cette formation mixte de militaires des deux alliés illustre que les troupes de Kim Jong-un sont engagées dans les combats sous la direction de l’armée de Poutine. Et celle-ci mobiliserait ces jeunes nord-Coréens sur les fronts les plus dangereux pour les utiliser comme « chair à canon ».Interrogé sur l’éventuel envoi d’une délégation d’observation de l’armée sud-coréenne en Ukraine, le ministre a insisté à nouveau sur cette nécessité. Mais il a tenu à préciser que les discussions sur le sujet ne sont pas uniquement menées par son ministère. En matière de fourniture d’armes à Kyiv, Kim est resté prudent et s’est limité à dire que Séoul agira de concert avec la communauté internationale.Dans ce contexte, l’ambassadeur adjoint des Etats-Unis à l’Onu, Robert Wood, a annoncé hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité que Pyongyang s’apprêtait à livrer à Moscou davantage de missiles balistiques.Selon lui, des systèmes d'artillerie nord-coréens, dont les canons automoteurs à très longue portée de 170 mm, ont déjà été utilisés pendant la guerre. Et le Kremlin aurait fourni au Nord des missiles antiaériens, du carburant ou encore des technologies de pointe, en échange d'armes.