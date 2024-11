Séoul et Pékin d’accord pour stabiliser la chaîne d’approvisionnement

Photo : YONHAP News

Les ministères sud-coréen et chinois de l’Industrie et du Commerce ont tenu aujourd’hui une deuxième réunion sur le « hotline » de la chaîne d’approvisionnement, dans la ville de Yancheong en Chine.Ce rassemblement a eu lieu conformément à un accord auquel sont parvenus, en mai dernier, le président sud-coréen et le Premier ministre chinois.Au cours des discussions d’aujourd’hui, les deux parties ont présenté la politique d’approvisionnement de leurs pays. Elles se sont aussi mises d’accord pour continuer à travailler main dans la main afin de stabiliser la chaîne et de créer, par conséquent, une atmosphère prévisible des investissements de leurs entreprises.A l’issue de cette conférence, les deux pays ont aussi organisé une cinquième réunion de travail consacrée à leurs complexes de coopération industrielle. A ce jour, il y en a quatre : un à Saemangeum dans le sud-ouest du pays du Matin clair, et trois à Yantai, Yancheong et Huizhou dans l’empire du Milieu.