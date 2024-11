Yoon Suk Yeol reçoit en tête-à-tête le président letton Edgars Rinkevics

Photo : KBS News

Le président de la République a reçu cet après-midi son homologue letton, en visite de travail à Séoul, pour un tête-à-tête. L’occasion pour Yoon Suk Yeol et Edgars Rinkevics d’échanger entre autres sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie et sur les moyens de coopération économique entre les deux pays.La Lettonie est un petit pays balte de moins de deux millions d’habitants. Elle est membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan). Et son chef de l’Etat est connu comme un architecte de la politique de soutien à l’Ukraine.En matière économique, Riga souhaite renforcer sa coopération avec Séoul dans les domaines de la fabrication pharmaceutique, de l’ingénierie mécanique, de celle du bois et du tourisme. Le pays d'Europe du Nord est aussi à la recherche de nouveaux vecteurs de croissance, dont la biotechnologie.