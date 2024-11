Guerre en Ukraine : l’UE adopte une résolution appelant Séoul à soutenir Kyiv

Photo : YONHAP News

Le Parlement européen a condamné, jeudi, la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord, et a appelé indirectement la Corée du Sud à soutenir l'Ukraine.Dans une résolution sur la guerre en Ukraine, adoptée le jour même lors de la session plénière à Strasbourg, le Parlement européen a demander à l'Union européenne et ses pays membres d’appeler Séoul à revoir sa position concernant le soutien en armes à Kyiv. Et ce, afin de fournir des ressources militaires substantielles à la défense de l’Etat d’Europe orientale.La résolution a également souligné la nécessité de renforcer la coopération avec la Cour pénale internationale et d'autres instances judiciaires pour tenir Moscou et ses alliés, y compris Pyongyang, responsables de crimes de guerre et de violations du droit international.Ce texte a été adopté par 390 voix pour, 135 contre et 52 abstentions.