SMA : l’Assemblée nationale approuve la ratification de l’accord pour 2026-2030

Photo : KBS News

L'Assemblée nationale a approuvé, jeudi, lors de sa séance plénière, le projet de ratification de l'Accord spécial sur le partage des coûts du stationnement des GIs en Corée du Sud (SMA).Après huit tours de négociations, Séoul et Washington ont conclu le 12e SMA en octobre dernier pour une période de validité de cinq ans, de 2026 à 2030. En 2026, la contribution du pays du Matin clair aux coûts de la défense des Etats-Unis pour l’armée américaine stationnée sur son territoire augmentera de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Ainsi la somme atteindra un peu plus d’un milliard d’euros. A partir de 2027, ce financement sera ajusté chaque année en fonction du taux d’augmentation de l'indice des prix à la consommation. Toutefois la hausse ne pourra pas dépasser les 5 %.La commission parlementaire de la diplomatie et de la réunification a proposé de discuter de la conversion du mode de détermination de la contribution, passant du modèle basé sur un montant global à un modèle basé sur les besoins. Elle a également préconisé de discuter de l’amélioration du système d'emploi pour les travailleurs sud-coréens des forces américaines.Le 12e SMA est désormais officiellement en vigueur. Au cas où la seconde administration Trump exigerait une augmentation des contributions, il est prévu que Séoul y répondra en s'appuyant sur cet accord.