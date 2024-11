Météo : température en hausse pour la fin de semaine

Photo : YONHAP News

Après l’épisode neigeux de ces deux derniers jours, les températures sont en hausse pour le plus grand plaisir des sud-Coréens.En ce dernier vendredi du mois de novembre, le soleil fait son retour sur une grande majorité du pays à l’exception de Jeju et du centre qui restent sous les nuages avec des risques de pluie. Une tendance qui gagnera la région de Séoul au cours de l’après-midi. Du côté des températures, celles-ci resteront fraîches ce matin sur l’ensemble du territoire avant qu’un redoux ne touche le sud dans l’après-midi. Dans les villes portuaires, le mercure atteindra la barre des 10°C voire les 15°C sur l’île de Jeju. Le reste du pays oscillera entre 5 et 6°C.Ce week-end, si les matinées resteront fraîches, les températures continueront de grimper sur l’ensemble du territoire accompagnant le retour du soleil. Dimanche sera la journée la plus chaude de la semaine avec un thermomètre dépassant les 10°C pour la majorité des régions.