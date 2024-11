Logement : 95 000 propriétés en Corée du Sud appartiennent à des étrangers

Photo : YONHAP News

Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a publié ce matin les statistiques sur la possession de logements et de terres par des étrangers à la fin juin 2024. Selon ces données, les immigrés détenaient environ 95 000 logements au pays du Matin clair. Il s’agit d’une augmentation de 3,9 % par rapport à janvier.Ces propriétés représentent 0,49 % du total des logements dans le pays. Parmi celles-ci, 55,5 % sont possédées par des Chinois, un taux en augmentation de 4,9 %. Viennent ensuite les Américains (22,5 %), les Canadiens (6,5 %) et les Taïwanais (3,5 %).72,8 % des logements possédés par des étrangers se trouvent dans la région métropolitaine de Séoul, en particulier dans la province de Gyeonggi (38,7 %), suivie de la capitale (24,3 %).La superficie des terres détenues par des étrangers était de 265 654 000 m², soit une hausse de 0,4 % par rapport à la fin de 2023. Cela représente 0,26 % de la superficie totale du territoire.