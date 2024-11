Assemblée nationale : adoption de l’amendement sur le procureur spécial permanent

Photo : YONHAP News

Le projet de révision du règlement de l'Assemblée nationale concernant le procureur spécial permanent a été adopté, jeudi, par 179 voix pour et 102 contre.Cette modification stipule que, dans les affaires où le président de la République ou sa famille sont impliqués, le comité de recommandation des candidats pour le procureur spécial permanent, composé de sept membres, répartira les cinq sièges entre les petits partis de l’opposition. Deux sièges étant réservés au parti au pouvoir.A ce sujet, les deux camps ont mené une âpre bataille verbale. Le Minjoo, la première formation de l'opposition, a déclaré qu'il était conforme à l'esprit de la constitution du pays que des personnes non influencées par le chef de l’Etat recommandent les procureurs spéciaux. En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), s’y opposant, a annoncé qu'il saisirait la Cour constitutionnelle pour un recours.Deux autres propositions de loi ont également été adoptées contre l’opposition du PPP. La première concerne l’abrogation de la clause de la soumise à discussion automatique du budget, en cas de non-respect de la date limite de l'examen budgétaire. La deuxième porte sur l'amendement à la loi sur les céréales, qui oblige le gouvernement à acheter la production excédentaire en cas de chute des prix du riz.Cependant, l’exécutif et le parti au pouvoir ont exprimé leur inquiétude quant aux effets néfastes sur la vie quotidienne et l'économie. Avant d’annoncer qu'ils demanderaient au président d'exercer son droit de véto.