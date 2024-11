Natalité : la présidence annonce des mesures de soutien pour les prématurés

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan s’est retroussé les manches pour soutenir la naissance et l’éducation des bébés prématurés. You Hye-mi, conseillère présidentielle à la lutte contre la faible natalité a présenté hier une panoplie de mesures pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse et également ceux qui pèsent moins de 2,5 kg à la naissance.Tout d’abord, le plafond actuel de 10 millions de wons, soit près de 6 800 euros, pour les frais médicaux pourra être doublé. Une famille avec des quintuplés pourra ainsi toucher jusqu’à 20 millions de wons par enfant.Ensuite, le gouvernement ouvrira dans deux centres médicaux mère-enfant, où les mères à haut risque et leurs nouveau-nés pourront être pris en charge. En addition, un réseau de coopération sera créé pour le transfert et le traitement des patients.De plus, le programme de suivi post-hospitalisation pour les prématurés, déjà mis en place dans six régions, dont Séoul et Busan, sera élargi à tout le pays à partir de l’année prochaine.Enfin, sur le sujet des naissances hors mariage, un responsable de la présidence a déclaré que des efforts seront déployés afin que tous les enfants puissent grandir en bonne santé et dans le bonheur, sans discrimination. Avant d’ajouter que la plupart des mesures de soutien actuelles s’appliquent peu importe la situation des parents.