Yoon Suk Yeol rencontre Edgars Rinkevics à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu jeudi un sommet avec son homologue letton, en visite officielle en Corée du Sud, au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul.Yoon Suk Yeol et Edgars Rinkevics ont condamné les provocations nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, ainsi que sa coopération militaire illégale avec la Russie. Le chef de l’Etat sud-coréen a exprimé que son pays pourrait être un partenaire de coopération pour le renforcement de la défense de la Lettonie. Son homologue, de son côté, a qualifié le pays du Matin clair de partenaire de sécurité fiable. Ils ont également discuté de l'élargissement de la coopération dans divers domaines, tels que la biotechnologie et les produits pharmaceutiques.D’autre part, les deux dirigeants ont partagé leurs préoccupations concernant l'augmentation des menaces numériques liées aux fausses informations et à l'intelligence artificielle. Avant de décider de renforcer la communication stratégique. Ils se sont aussi engagés à accroître les échanges humains et économiques entre les deux pays.Le président letton, qui avait déjà visité la Corée du Sud en tant que ministre des Affaires étrangères en 2018, effectuait sa première visite dans un pays asiatique depuis sa prise de fonction en 2023.