K-pop : NewJeans annonce la fin de son contrat, ADOR renie les accusations

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop NewJeans a tenu une conférence de presse en urgence hier soir pour annoncer la rupture du contrat avec son agence, ADOR, effectif depuis le 29 novembre minuit.Face à cette déclaration, ADOR a réagi ce matin en affirmant que la majorité des accusations de non-respect du contrat sont liées à des actes de tiers et non directement à la société elle-même. Et de préciser qu’elle ne peut pas forcer ces derniers à présenter des excuses et que saisir la justice pour ces réclamations n’est pas approprié.Pour rappel, le girls band a notamment mis en question le fait qu’un manager d’un label affilié à HYBE a encouragé d’autres personnes à ignorer Hanni, une des cinq membres de NewJeans, quand ils se sont croisés. De plus, un responsable du géant du divertissement est accusé d’avoir dévalué les accomplissements de l’artiste.Concernant la demande du retour de Min Hee-jin, ancienne PDG de l’agence, ADOR a expliqué que la nomination d’un directeur général relève de la gestion interne du conseil d’administration, et qu’aucune clause du contrat n’imposait que Min reste en poste pendant toute la durée de ce contrat.Malgré cette annonce, ADOR a affirmé qu’elle poursuivait les préparatifs pour les activités du groupe pour l’année prochaine, avant d’espérer organiser une rencontre avec les membres et leurs familles pour trouver une solution.