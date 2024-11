NewJeans : résiliation de son contrat avec l'agence ADOR

Photo : KBS News

Le groupe NewJeans a annoncé la résiliation de son contrat exclusif avec son agence ADOR.Les cinq membres de NewJeans ont tenu une conférence de presse d'urgence le 28 novembre dans le quartier de Seocho à Séoul. Elles ont déclaré que « les mesures correctives demandées via un acte extrajudiciaire n'ont pas été mises en œuvre dans les délais fixés, qui expirent aujourd'hui ». En conséquence, le groupe a annoncé la résiliation de son contrat à compter du 29 novembre à minuit.Hanni, l'une des membres, a expliqué les raisons de cette décision en déclarant : « ADOR, contrôlée par HYBE, n'a montré ni volonté ni capacité à répondre à nos exigences. » Minji a ajouté : « Cet après-midi, l'agence nous a envoyé un email pour exprimer sa position, mais il ne contenait aucun plan concret et cherchait uniquement à esquiver nos demandes. »En réponse aux rumeurs d’un procès potentiel portant sur des milliards de wons, les membres ont affirmé : « NewJeans a toujours rempli ses obligations professionnelles avec sérieux. La responsabilité de cette rupture de contrat incombe entièrement à l'agence ADOR. » Elles ont également précisé qu'elles n'ont aucune obligation de payer des pénalités et qu'elles n'ont pas l'intention d'engager une procédure judiciaire supplémentaire concernant cette résiliation.Cependant, les cinq filles ont déclaré qu'elles « se battront jusqu'au bout pour conserver le nom "NewJeans" », laissant entendre qu'un différend sur les droits de la marque pourrait éclater. Elles ont également confirmé qu'elles respecteront les engagements professionnels déjà planifiés, malgré la résiliation du contrat.Interrogées sur leurs projets futurs, elles ont répondu : « Nous continuerons à entretenir de bonnes relations avec l'ancienne directrice générale Min Hee-jin. » Cette déclaration laisse présager qu’elles pourraient collaborer à nouveau ensemble.Le 13 novembre dernier, NewJeans avait envoyé un acte extrajudiciaire à l'agence ADOR pour exiger, entre autres, le retour de Min Hee-jin à la direction. Le document stipulait que si les demandes n'étaient pas satisfaites dans un délai de 14 jours, le contrat exclusif serait résilié.