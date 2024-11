Le Festival de Musique KBS 2024 sera organisé simultanément en Corée du Sud et au Japon

Photo : YONHAP News

La KBS a annoncé aujourd'hui que son Festival de Musique Global 2024 aura lieu le 20 décembre prochain à 20h30, au KINTEX d'Ilsan. Les présentateurs de l'événement seront Jang Won-young, membre du groupe IVE, le chanteur Zico, et l’acteur Kim Young-dae.Cette année, le festival adopte le concept d’« Infinité », mettant en avant des musiciens de k-pop qui transcendent les barrières du temps et de l’espace grâce à la musique, et réunissant des artistes de toutes générations. Sur scène, les spectateurs pourront retrouver notamment ENHYPEN, aespa ou encore Jang Min-ho.Avant le spectacle en Corée du Sud, le festival sera également organisé au Japon. La KBS a annoncé la tenue du Festival Global Music Bank 2024 in Japan les 14 et 15 décembre au PayPay Dome de Fukuoka. Il sera animé par l'actrice Shin Ye-eun, l’acteur Moon Sang-min, et Hong Eun-chae, membre du groupe LE SSERAFIM. Les performances enregistrées lors de l’événement au Japon seront diffusées le 19 décembre à 20h30 sur KBS 2TV, la veille du festival au pays du Matin clair.