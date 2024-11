Le développement du L-SAM finalisé avec succès

Photo : YONHAP News

Le développement du missile sol-air à longue portée (L-SAM) sud-coréen est achevé après plus de dix ans d’efforts. La production en série débutera dès l'année prochaine.Le L-SAM est capable d’intercepter les missiles ennemis à une altitude supérieure à 40 km, avant qu'ils ne pénètrent à nouveau dans l'atmosphère avec pour objectif de minimiser les dommages au sol.Ce matin, un événement pour célébrer cette réussite s’est tenu à l’Agence pour le développement de la défense (ADD) située à Daejeon. Le ministre de la Défense, Kim Yong-hyun a souligné que même si la Corée du Nord procède à une provocation balistique, elle ne pourra pas percer le solide réseau de défense, et que ces actes pourraient lui coûter cher, allant jusqu’à entraîner la fin de son régime.L’armée sud-coréenne s’attend à ce que le L-SAM renforce sa stratégie de défense multicouche, complétant les systèmes actuels comme le PAC-3 et le M-SAM-II. L’ADD a expliqué que la technologie « Hit To Kill » a été entièrement développée avec des compétences locales. Cette dernière permet de frapper avec précision des missiles volant à grande vitesse dans les hautes altitudes, grâce à des ajustements instantanés de position.Le ministère prévoit de déployer le L-SAM dans les forces armées à partir de 2025.