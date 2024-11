Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a envoyé encore près de 40 ballons-poubelles vers le Sud, dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), environ 30 d’entre eux sont tombés dans la région métropolitaine de Séoul, y compris la province de Gyeonggi.Le JCS a précisé que les ballons contenaient principalement des tracts anti-Séoul, et qu’aucune substance dangereuse n’avait été détectée. Avant d’ajouter que ces objets volants ne sont plus repérés dans le ciel pour le moment.C’est la 32e fois depuis mai dernier que le royaume ermite utilise cette méthode pour larguer des déchets et des flyers de propagande.