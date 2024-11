Triple baisse de la production, de la consommation et des investissements

Photo : KBS News

En octobre dernier, la Corée du Sud a enregistré une baisse simultanée de la production, de la consommation et des investissements, une première depuis cinq mois.Selon les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production pour l’ensemble de l’industrie a reculé de 0,3 % sur un mois pour s’établir à 113. Une régression pour le deuxième mois d’affilée.La production du secteur manufacturier n’a augmenté que de 0,4 %. Celles des industries minière et industrielle se sont maintenues au même niveau, tandis que celle des services a grimpé de 0,3 %. Quant à l'indice des prix de ventes au détail, l'indicateur clé de la consommation, il a diminué de 0,4 %.Les investissements dans les équipements sont également en berne avec un déclin de 5,8 %. Les valeurs des travaux de construction réalisés ont également enregistré un recul de 4 %.Par ailleurs, l’indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle s’est élevé à 98,1, le même chiffre que le mois précédent.Selon le Kostat, au cours des dix premiers mois de l’année, l’indice de la production montre une tendance solide avec un accroissement de 1,9 % en glissement annuel. En revanche, il a indiqué que les indicateurs de consommation et de construction affichent des performances moins favorables.