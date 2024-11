Le ministre russe de la Défense en visite officielle en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le ministre russe de la Défense a effectué aujourd'hui une visite officielle en Corée du Nord, selon les agences de presse russes Tass et Sputnik. Son ministère a annoncé qu'Andrei Beloousov tiendra plusieurs réunions bilatérales avec des dirigeants militaires et politiques nord-coréens.Ce déplacement intervient alors que le régime de Kim Jong-un a envoyé un important contingent militaire en soutien à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Il est donc attendu que des discussions portent sur des questions de coopération entre Pyongyang et Moscou.Auparavant, Choe Son-hui, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, avait effectué une visite de travail d'une semaine dans la capitale russe entre fin octobre et début novembre. A cette occasion, Vladimir Poutine l'avait rencontrée de manière inattendue au Kremlin.