Séoul cherche à renforcer les contacts avec Donald Trump

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a signé un contrat avec Mercury Public Affairs afin de renforcer les contacts avec le président élu des Etats-Unis. Il s'agit d'une agence publique américaine de conseil en stratégie, dans laquelle travaillait Susie Wiles, candidate au poste de secrétaire général de la nouvelle administration de Donald Trump.Le département américain de la Justice a fait savoir, dimanche, heure locale, que le cabinet de lobbying l'avait informé de ce contrat signé le 26 novembre dernier avec l'ambassade sud-coréenne à Wahington.Dans le pays de l'Oncle Sam, il est légal pour des individus ou des entreprises de faire du lobbying pour des gouvernements étrangers, mais ils doivent s'enregistrer auprès du département de la Justice et communiquer les activités de lobbying en vertu de la loi relative à l'enregistrement des agents étrangers (FARA).Selon le New York Times, Susie Wiles travaillait à Mercuy Public Affairs depuis 2022, avant de la quitter juste après que Donald Trump l'a nommée chef de son futur cabinet.L'agence de lobbying américaine fournira à l'ambassade sud-coréenne des conseils stratégiques, du lobbying, des services de communication et de relations avec le gouvernement américain ainsi que des conseils visant à élaborer des stratégies, notamment économiques, à la suite de la réélection du candidat conservateur à la Maison Blanche.Le contrat, dont le montant atteint 40 000 dollars, est effectif depuis le 18 novembre et durera jusqu'à la fin de cette année. L'ambassade a souhaité signer un contrat court, d'autant qu'elle travaille déjà avec un autre cabinet de lobbying et estime qu'il faudrait vérifier les compétences de l'entité.Par ailleurs, si Séoul a employé cette firme de conseil en stratégie, c'est dans le but de communiquer directement avec le président élu et ses futurs conseillers qu'il semble difficile de « contacter » de manière traditionnelle.