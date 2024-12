Le ministre russe de la Défense est reçu par Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le ministre russe de la Défense a été reçu vendredi dernier par le leader nord-coréen. A en croire l'agence de presse officielle nord-coréenne, lors de la cérémonie de bienvenue dédiée à Andreï Belooussov, le leader de l'Etat ermite a déclaré continuer de soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Russie. Il a ensuite condamné les Etats-Unis et les pays occidentaux qui avaient autorisé l'armée ukrainienne à utiliser des armes d'attaque en direction de la Russie. Une démarche jugée comme « une intervention militaire directe » pour Kim III.La KCNA a estimé que le lancement russe des missiles Oreshnik à multi-ogives nucléaires constituait son droit à l'autodéfense pour répondre aux attaques ukrainiennes à l'aide de missiles balistiques américains, Atacms, et britanniques, Storm Shadow.Selon les observateurs, la visite du ministre russe à Pyongyang aurait pour mission de demander l'envoi supplémentaire de soldats nord-coréens tout comme la fourniture de nouveaux missiles. La Corée du Nord devrait recevoir en échange des technologies militaires et des ressources énergétiques.Pour conclure, la presse nord-coréenne a indiqué que la rencontre entre Kim et Belooussov avait conduit à « un consensus plus que satisfaisant » entre les deux alliés.