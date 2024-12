Séoul et Tokyo réaffirment leur coopération malgré les tensions liées aux mines de Sado

Photo : KBS News

Dans un climat délicat entourant la cérémonie commémorative organisée à la mine japonaise de Sado, les responsables diplomatiques et de la sécurité de la Corée du Sud et du Japon se sont rencontrés vendredi dernier à Tokyo.Lors de ce 13e dialogue bilatéral en format « 2+2 », les deux pays voisins se sont penchés sur les moyens de coopération face au menace nucléaire nord-coréenne et au rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou.Selon les ministères sud-coréens des Affaires étrangères et de la Défense, les représentants des deux pays ont partagé leurs évaluations sur la sécurité régionale et discuté de la collaboration diplomatique et sécuritaire bilatérale ainsi que du partenariat trilatérale avec les Etats-Unis. Ce dernier est devenu d'autant plus important à consolider que la Maison Blanche accueillera bientôt son nouveau locataire.Lancée en 1998, la réunion consultative des politiques sécuritaires sud-coréano-japonaise a été à plusieurs reprises suspendue et relancée, en fonction de l'ambiance des relations entre les deux nations. La 12e réunion avait eu lieu en avril 2023 à Séoul, après cinq ans d’absence, provoquée par le désaccord sur les questions historiques sensibles dont le travail forcé des Coréens sous le joug japonais.En marge de la réunion à Tokyo, Kim Sang-hun et Hiroyuki Namaz, diplomates chargés de l'Asie et de l'Indo-pacifique des deux pays ont également mené des échanges.A l’approche du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales entre les deux pays, Séoul et Tokyo se sont mis d'accord pour procéder à une communication plus étroite afin de renforcer la coopération bilatérale, malgré le dossier controversé en cours sur les mines de Sado.